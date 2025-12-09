Bologna confiscati 107 mila euro a una 58enne | scatta la sorveglianza speciale

Castel Maggiore (Bologna), 9 dicembre 2025 — Un colpo significativo alla disponibilità economica di chi sfrutta attività illecite per sostenere il proprio tenore di vita. I carabinieri del Nucleo investigativo di Bologna hanno eseguito un decreto di confisca di 107 mila euro nei confronti di una 58enne casertana domiciliata a Castel Maggiore, su proposta della Direzione distrettuale antimafia (Dda) della Procura del capoluogo emiliano. L’operazione rappresenta un passo concreto nella strategia di contrasto alla criminalità e alla pericolosità sociale, attraverso l’applicazione mirata delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

