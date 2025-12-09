Bologna confiscati 107 mila euro a una 58enne | scatta la sorveglianza speciale
Castel Maggiore (Bologna), 9 dicembre 2025 — Un colpo significativo alla disponibilità economica di chi sfrutta attività illecite per sostenere il proprio tenore di vita. I carabinieri del Nucleo investigativo di Bologna hanno eseguito un decreto di confisca di 107 mila euro nei confronti di una 58enne casertana domiciliata a Castel Maggiore, su proposta della Direzione distrettuale antimafia (Dda) della Procura del capoluogo emiliano. L’operazione rappresenta un passo concreto nella strategia di contrasto alla criminalità e alla pericolosità sociale, attraverso l’applicazione mirata delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Imprenditore vicino ai clan Di Lauro: confiscati beni per 38 milioni di euro tra Napoli e Bologna
Anche per questa edizione di Politicamente Scorretto continua la preziosa collaborazione con @libera_bologna, come spiega Giorgio Gavioli, a cominciare dal Primo piatto della legalità a base dei prodotti di @libera_terra coltivati nei terreni confiscati alle maf - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, confiscati 107 mila euro a una 58enne: scatta la sorveglianza speciale - L'operazione dei carabinieri del Nucleo investigativo d Bologna, che hanno eseguito il provvedimento su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia. ilrestodelcarlino.it scrive
Opera al Teatro Sociale: il quarto titolo è il Nabucco di Giuseppe Verdi ilgiornale.it
Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000 gqitalia.it
La polizia di Israele irrompe nella sede Unrwa a Gerusalemme, sostituita bandiera Onu con quella israeliana e ... ilgiornaleditalia.it
Probabili formazioni Inter Liverpool, Chivu con 2 grossi dubbi per stasera: le ultimissime internews24.com
Festività: il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri lanazione.it
Fiorentina, illustrato il programma dei lavori al Franchi: nuovo stadio pronto nel 2029 gazzetta.it