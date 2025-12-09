Bologna 3 fronti in 10 giorni | forze da dosare Troppi infortuni allarme difesa per Vigo

In soli dieci giorni il Bologna si trova a gestire tre fronti, tra impegni e infortuni che complicano la situazione. La difesa è sotto pressione, con l’allarme che si fa sentire per Vigo. Domenica notte, al Dall’Ara, i rossoblù affronteranno una sfida decisiva contro la Juventus, considerata la partita più importante del momento.

Domenica notte al Dall'Ara si giocherà quella che per i bolognesi è la madre di tutte le partite: Bologna-Juve. Ma alla Juve, Vincenzo Italiano, penserà più avanti, segnatamente venerdì e sabato, perché giovedì tocca già tornare in campo in Europa League nella tana di un Celta Vigo che in campionato si è rilanciato in grande stile rifilando un clamoroso 2-0 al Real Madrid domenica notte al Bernabeu e che nella graduatoria d'Europa precede i rossoblù di un'incollatura: 9 punti gli spagnoli, contro gli 8 del Bologna. Bologna nel frullatore: è il prezzo della gloria, bellezza. Perché, dopo lo scontro diretto di campionato con i bianconeri, sarà già tempo di preparare i bagagli per l'Arabia Saudita per sfidare il 19 dicembre l'Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana, con annessa speranza di tornare in campo tre giorni dopo nella finalissima.