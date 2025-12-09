Bolivia nel parco di Toro Toro il record di impronte di dinosauri | Sito unico

Nel cuore delle Ande boliviane, il parco di Toro Toro si distingue per un record unico: il maggior numero di impronte di dinosauri al mondo. Questo straordinario sito archeologico offre uno sguardo affascinante sul passato preistorico, attirando studiosi e visitatori desiderosi di scoprire le tracce di antiche creature che un tempo popolavano questa regione.

Toro Toro, un villaggio e famoso parco nazionale nelle Ande in Bolivia, è ormai conosciuto come il sito con il numero più alto di impronte di dinosauri al mondo. Un team di paleontologi, provenienti principalmente dalla Loma Linda University in California, ha scoperto e documentato meticolosamente 16.600 impronte lasciate dai teropodi, il gruppo di dinosauri che include il Tyrannosaurus rex. “Non c’è nessun altro posto al mondo dove si trovi una tale abbondanza di impronte”, ha detto Roberto Biaggi, coautore dello studio condotto dal paleontologo spagnolo Raúl Esperante. La varietà delle dimensioni delle impronte indica che creature giganti alte circa 10 metri si muovevano in branco con piccoli teropodi delle dimensioni di un pollo, alti 32 centimetri all’anca. 🔗 Leggi su Lapresse.it