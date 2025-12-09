Bolide verde 8 dicembre 2025 in Emilia Romagna lo spettacolo della meteora raro e affascinante
Bologna, 9 dicembre 2025 - Il bolide luminoso di colore verdastro che ha attraversato il cielo dell'Italia è stato avvistato anche in Emilia Romagna. "Questa sera (8 dicembre, ndr) alle ore 20.54 il cielo si è illuminato al passaggio di una spettacolare meteora da est verso ovest. Il fenomeno immortalato dalla webcam di Faenza-Bocche dei Canali ": questa informazione condivisa sulla pagina Facebook Meteo PedemontanaForlivese ha scatenato gli utenti social che hanno iniziato a scrivere commenti confermando di aver visto la meteora da diverse zone della regione. Nebbia in arrivo, il cielo si fa grigio: i giorni peggiori, i rischi e le regole salvavita Uno spettacolo raro e affascinante: “Visibile per almeno 9 secondi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
