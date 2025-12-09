Bogdanov vince l' Open Camosci parte fortissimo nel Main EPT
Si è concluso anche il PokerStars Open di Praga. L'Italia aveva due pretendenti al titolo. E' stato però un tavolo finale senza gloria per i colori azzurri. Alla fine ha trionfato Bogdanov. Nel mentre è scattato il Main Event dell'EPT con un Enrico Camosci formato "deluxe". Ecco cosa è successo nel day 1A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
EPT Praga 2025: PokerStars Open, vince ancora Yulian Bogdanov. Enrico Camosci vola al Main. 3° picca azzurra con Alain Dario Stia - Camosci al vertice del day1A Main Event, Yulian Bogdanov vince ancora! Segnala pokeritaliaweb.org
