Bodcast è il podcast dedicato a Pescara e allo sviluppo territoriale

Ilpescara.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni lunedì, alle ore 18.30 su Youtube, andrà on air Bodcast, il nuovo podcast di Pescara che dà voce al territorio. Uno spazio di informazione, confronto e racconto che riguarderà la città e dintorni. Un progetto nuovo, fresco e dinamico, nato e pensato per esplorare alcuni aspetti territorio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

