Bnp Paribas vende il 25% di Ag Insurance ad Ageas per €1,9 miliardi e porta la propria partecipazione nel gruppo belga al 22,5%

La cessione è accompagnata da un investimento da €1,1 miliardi in Ageas, mentre il gruppo francese stima per il 2026 un guadagno netto di €820 milioni, +40 milioni l’anno di utili e un miglioramento di 5 punti base del Cet1 Bnp Paribas dichiara di aver venduto la partecipazione del 25% in Ag. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bnp paribas vende 25Bnp Paribas vende il 25% di Ag Insurance ad Ageas per 1,9 miliardi e sale al 22,5% del gruppo assicurativo - In seguito all’operazione, il gruppo belga Ageas raggiunge il pieno controllo dell’assicuratore e rafforza la leadership in Belgio ... msn.com scrive

