Bmw Milan Nedeljkovi? è il nuovo Ceo

Cambio al vertice di Bmw. Il marchio tedesco ha infatti annunciato la nomina di Milan Nedeljkovi? per la carica di amministratore delegato del gruppo a partire dal 14 maggio 2026. Prenderà il posto di Oliver Zipse, membro del cda da oltre 10 anni e Ceo dal 2019. Lo ha annunciato la stessa azienda con un comunicato, parlando di un percorso condiviso e già pianificato. «Milan Nedeljkovi? convince per lungimiranza strategica, spiccate capacità di implementazione e pensiero imprenditoriale», ha fatto sapere Nicolas Peter, presidente del Consiglio di sorveglianza di Bmw. «È un esempio di gestione mirata delle risorse. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bmw, Milan Nedeljkovi? è il nuovo Ceo

Contenuti che potrebbero interessarti

KHALIA LANIER MVP Great performance by @kaylanier , outside hitter of @verovolley & MVP in the match Milano vs Firenze Have you chosen her in your team of #FantaLVF? Download free app “FantaLVF” or visit website www.fantalvf.it #ilovev - facebook.com Vai su Facebook

BMW e Milan, avanti insieme: rinnovata la partnership all’insegna di innovazione e sostenibilità [FOTO] - BMW e AC Milan hanno annunciato ieri sera, con un speciale evento presso la House of BMW, il rinnovo biennale della partnership siglata nel 2021, con la filiale italiana di BMW Group che continuerà ... Si legge su motorionline.com