Bimbo scomparso dopo la scuola trovato così | la svolta

Un bambino di 10 anni, scomparso dopo la scuola tre giorni fa in una zona rurale nel sud della Turchia, è stato ritrovato vivo. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra familiari e comunità locali, ma fortunatamente la vicenda si è conclusa con un lieto fine.

Ritrovato bambino scomparso a sud della Turchia. Un bambino di 10 anni è stato ritrovato vivo dopo essere scomparso per tre giorni in una zona rurale dell’estremo sud della Turchia. L’episodio, avvenuto in un piccolo villaggio, ha visto la mobilitazione immediata delle forze dell’ordine e di volontari, impegnati in una ricerca incessante a seguito della denuncia presentata dalla famiglia. Nei giorni successivi alla scomparsa, la polizia, coadiuvata da volontari e soccorritori, ha esaminato oltre duecento filmati di sorveglianza per individuare eventuali indizi utili. La famiglia aveva dichiarato che il minore non si sarebbe mai allontanato volontariamente, alimentando i timori su un possibile evento grave. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Bimbo scomparso dopo la scuola, trovato così: la svolta

