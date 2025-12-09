Bimbo investito a Genova oggi 9 dicembre | le condizioni e i dubbi degli inquirenti
Come sta il dodicenne che è stato investito questa mattina a Genova? Gli ultimi aggiornamenti e le indagini delle forze dell’ordine. Ancora ignote le cause dell’incidente Un incidente sul quale gli inquirenti stanno cercando di fare ancora chiarezza. un bambino di dodici anni è stato investito questa mattina a Genova in via Archimede, nei pressi della scuola media che frequenta. A colpirlo in pieno è stato un mezzo di soccorso. L’ambulanza lo ha preso in pieno mentre stava attraversando la strada per raggiungere l’istituto scolastico. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Mattia Restuccia, è morto il bimbo di 7 anni investito in bici con la mamma da un automobilista senza patente. L'ultimo gesto d'amore: donati gli organi
“Suo figlio ha investito bimbo di 4 anni”, con la truffa del finto carabiniere rubano gioielli per 45mila euro
Drammatico incidente stradale: bimbo di 8 anni investito da un’auto. Era con la madre. E’ successo a Latina. Per fortuna nulla di grave
Spoleto, bimbo di 11 anni investito mentre va a scuola: ricoverato all’ospedale di Terni - facebook.com Vai su Facebook
Genova, ambulanza travolge 12enne sulle strisce, il bambino è gravissimo - Il bimbo investito da un mezzo di soccorso in via Archimede a Genova è ricoverato in condizioni critiche al Gaslini. Segnala msn.com
