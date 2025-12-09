Bimbi strattonati e costretti a mangiare cibo caduto assolte maestre di un nido | Pochi episodi non è maltrattamento

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assolte tre maestre accusate di maltrattamenti in un asilo di Roma Nord, per i giudici "il numero di episodi non è rilevante". La procura impugna la sentenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Todi, bimbi strattonati e minacciati al nido: due maestre indagate

Bimbi dell'asilo strattonati, colpiti con gli zaini, legati in lacrime ai passeggini: indagate due maestre

Orrore all’asilo: bimbi strattonati, insultati e costretti a mangiare dalla spazzatura. Maestre incastrate dalle microspie - (LaPresse) Bimbi strattonati, derisi e costretti a vivere in un clima di costanti vessazioni ed umiliazioni con insulti a sfondo razziale. Da leggo.it