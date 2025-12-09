Bimba morta sulla A5 si cerca un furgone che avrebbe tamponato l' auto

La vettura guidata dalla madre della piccola sarebbe stata colpita da un mezzo il cui guidatore si sarebbe poi allontanato.

La Procura di Ivrea (Torino) ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente per l'incidente in cui sabato sera sull'autostrada A5, Torino-Aosta, è morta una bimba di nemmeno tre mesi, mentre la mamma era alla guida.

#Bimba morta sull' #A5. Indagine per omicidio stradale e fuga. Sarebbero 2 i veicoli coinvolti, i cui conducenti sono fuggiti senza prestare soccorso. Trovati testimoni. Da accertare la posizione dell'ovetto con la piccola di 3 mesi, sbalzato fuori dall'auto.

Bimba di 3 mesi travolta da un'auto sull'A5, l'incidente mortale provocato da un furgone che poi è fuggito - La bambina, nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari, è deceduta sul posto e la salma è stata portata all'ospedale di Chivasso, nel Torinese.