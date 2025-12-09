Bimba morta in un incidente sull’A5 Caccia a due automobilisti in fuga

Nella serata di sabato sull'autostrada A5 nel Torinese si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una bambina di meno di tre mesi, tragicamente deceduta. L'incidente ha portato all'apertura di un'inchiesta e alla caccia a due automobilisti in fuga, sollevando grande attenzione e preoccupazione nella comunità.

C‘è un’inchiesta aperta sulla morte della bimba di nemmeno tre mesi, avvenuta in un incidente sull’autostrada A5 nel Torinese, sabato sera. La Procura di Ivrea ha aperto ieri un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente su quanto accaduto alla piccola, mentre la mamma, 35 anni, era alla guida. Ci sono dei testimoni e sono in corso accertamenti tecnici per capire perché l’ovetto e pure la bambina siano volati fuori, in strada. L’aggravante della fuga riguarda almeno due veicoli, quindi altrettanti conducenti, che sarebbero stati coinvolti nell’accaduto. Certo è, con questa ipotesi di reato, che si sarebbero allontanati senza prestare soccorso, mentre la piccola era stata sbalzata in strada con l’ovetto, il seggiolino per assicurare i bimbi in auto, e la donna era ancora all’interno del veicolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net