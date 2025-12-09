Sbalzata fuori strada non in modo autonomo, ma dopo il tamponamento di un furgone. A bordo del quale c'era un autista che è fuggito dopo lo schianto. È quanto emerge delle indagini della procura di Ivrea, sull'incidente sulla A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. Una bambina di neanche tre mesi, che viaggiava con la mamma, è morta a causa dello schianto. Da quanto è stato ricostruito finora, la persona alla guida del furgone si sarebbe inizialmente fermata, per poi scappare. C'è poi una terza auto, momento non individuata, che avrebbe successivamente investito la bambina. Gli investigatori che indagano sulla tragedia di Volpiano hanno sentito alcuni testimoni e visionato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell'autostrada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata