Bimba di 2 mesi morta nell' incidente in A5 dalle telecamere la verità sulla dinamica | le due auto coinvolte e l' ovetto travolto

Nella serata di sabato 6 dicembre, un grave incidente sull'A5 ha causato la tragica morte di Lucia, una bambina di due mesi. Dalle immagini delle telecamere emerge la dinamica dell'incidente, coinvolgendo due auto e un ovetto travolto. La vicenda ha suscitato grande commozione e attenzione.

Era la sera di sabato 6 dicembre quando la piccola Lucia, che avrebbe presto compiuto tre mesi, è stata sbalzata via dall'auto e poi investita. Alla guida della vettura che procedeva.

