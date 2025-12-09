Bilancio di previsione | l' iter parte male Assenze in maggioranza salta la commissione

Latinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo cinque presenti, manca il numero legale, la seduta viene sciolta. Parte male l’iter consiliare della proposta di schema di Bilancio di previsione del Comune di Latina, l’atto programmatico più rilevante di una amministrazione. Il presidente della commissione Bilancio, Mario Faticoni, aveva. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

