Bignami fa impazzire Bonaccini gelo da Giletti | Poi è arrivata Elly
Basta una manciata di secondi a Galeazzo Bignami a imbarazzare Stefano Bonaccini e inquadrare il delirio politico in cui versa oggi il Partito democratico. Ospite in studio da Massimo Giletti a Lo Stato delle cose su Rai 3, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera prova a tirarsi fuori dal dibattito sul principale partito d'opposizione italiano. "Noi non vogliamo partecipare alla seduta", mette subito le mani avanti Bignami, con Giletti che invece lo incalza: "Però lei ha detto, vieni ad Atreiu che non ci sono i pro-Pal e non ci sono i maranza, credo, alla signora Schlein. Ma Elly Schlein non è venuta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
