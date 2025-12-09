Biathlon i convocati dell’Italia per l’appuntamento di Hochfilzen | Wierer Vittozzi e Giacomel attesi c’è un esordio

Messo in archivio il primo appuntamento di Coppa del Mondo a Oestersund (Svezia), il massimo circuito internazionale del biathlon volge lo sguardo a Hochfilzen (Austria), che andrà a caratterizzare la seconda tappa nel prossimo fine-settimana. Il programma si aprirà venerdì 12 dicembre con le due Sprint (uomini ore 11.20, donne alle ore 14.15), seguite sabato 13 dicembre dalla Pursuit maschile (ore 12.00) e dalla staffetta femminile (ore 14.15); chiusura domenica 14 dicembre con la staffetta maschile (ore 12.00) e l’inseguimento femminile (ore 14.45). Tra le fila azzurre i risultati sono stati assai soddisfacenti sulle nevi svedesi e l’obiettivo sarà dare un seguito. 🔗 Leggi su Oasport.it

