Biasin critico | Juve cambi allenatore ma c’è sempre la stessa confusione E ora vedo anche questo rischio

L’allenatore della Juventus è stato recentemente sostituito, ma la confusione all’interno della squadra sembra persistere. In questo articolo, Biasin analizza la situazione, evidenziando come i cambi alla guida tecnica non abbiano portato ai risultati sperati e mettendo in luce i possibili rischi futuri per il club.

Biasin critico: «Juve, cambi allenatore ma c’è sempre la stessa confusione. La squadra di Spalletti ora rischia anche di.». Così il giornalista. Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, ha espresso un giudizio severo sulla Juventus vista nella sconfitta contro il Napoli, sottolineando come il club non riesca a trovare una direzione tattica precisa, nonostante i cambi in panchina. La confusione tattica: i soliti giocatori alla rinfusa. Secondo Biasin, la sostituzione degli allenatori non ha risolto il problema di fondo della Juventus: la mancanza di un’impostazione chiara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Biasin critico: «Juve, cambi allenatore ma c’è sempre la stessa confusione. E ora vedo anche questo rischio»

Biasin critico: «Tudor ha le sue colpe, ma solo parzialmente. C’è un aspetto che più degli altri oggi la Juventus sta pagando»

Biasin: "Cambiano gli allenatori ma non cambia nulla alla Juventus che rischia per il quarto posto" - Intervenuto a Sportmediaset, Fabrizio Biasin ha parlato così della Juventus vista a Napoli: "Cambiano gli allenatori, ma non cambia l'impostazione. Come scrive tuttojuve.com