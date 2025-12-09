Biandrate sciopero dei lavoratori del magazzino di Esselunga

Novaratoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori del magazzino Esselunga di Biandrate tornano a scioperare.L'agitazione è stata proclamata per la giornata di giovedì 11 dicembre dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCs, che già dalla giornata di oggi, martedì 9 dicembre, hanno indetto lo stato di agitazione.Le ragioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

