Biandrate sciopero dei lavoratori del magazzino di Esselunga

I lavoratori del magazzino Esselunga di Biandrate tornano a scioperare.L'agitazione è stata proclamata per la giornata di giovedì 11 dicembre dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCs, che già dalla giornata di oggi, martedì 9 dicembre, hanno indetto lo stato di agitazione.Le ragioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it