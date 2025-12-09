bernocchi e marcora tra gli istituti di alto livello

L'articolo presenta la classifica degli istituti superiori italiani secondo la ricerca Eduscopio della Fondazione Agnelli, evidenziando scuole di alto livello come Bernocchi, Marcora e Facchinetti. La valutazione si focalizza sia sui percorsi accademici che su quelli professionali, sottolineando l'importanza di indirizzi che preparano efficacemente gli studenti al proseguimento degli studi o all’ingresso nel mondo del lavoro.

Bene l'Istituto Bernocchi tra i tecnologici e il Marcora di Inveruno per il tecnico-economico, mentre è il Facchinetti di Castellanza a distinguersi per quanto concerne l'indirizzo professionale Industria e artigianato: la classifica degli istituti superiori che ogni anno la Fondazione Agnelli riassume nella ricerca Eduscospio, infatti, non si occupa solo delle scuole che formano studenti pronti a proseguire la loro carriera nelle Università, ma anche gli istituti delegati a preparare i ragazzi all'ingresso nel mondo del lavoro. In questa sezione della ricerca, dunque, Eduscopio punta a dare una risposta alle risposte alle domande che di solito si pone chi vuole frequentare una scuola che prepari bene per il mondo del lavoro: se frequentassi questa scuola troverei lavoro? Farei il mestiere per il quale mi sono preparato? Il primo riferimento per i ragazzi, in questo caso, è solitamente l'indice di occupazione collegato a ogni istituto, un "numero" che racconta qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che non si sono immatricolati all'università, concentrando dunque l'attenzione solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro.