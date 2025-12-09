Bernadette Meehan nuova Ceo di Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundation, l’organizzazione che gestisce Wikipedia, ha nominato una nuova Ceo. Si tratta di Bernadette Meehan, a cui sarà affidata la guida dell’enciclopedia online. La dirigente è stata ambasciatrice degli Stati Uniti in Cile dal 2022 fino a pochi mesi fa. Entrerà in carica dal 20 gennaio 2026, al posto di Maryana Iskander, amministratrice delegata della fondazione dall’inizio del 2022. Meehan: «Wikipedia fondamentale per l’IA». Meehan, intervistata da Reuters, ha affermato: «I contenuti di Wikipedia sono fondamentali per l’IA generativa, ma spesso manca un chiaro collegamento di attribuzione ai siti Wikimedia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Bernadette non ci ha mentito, lei piccola ignorante non conosceva il termine "Immacolata Concezione", la Madonna rispose cosi' alla domanda di Bernadette :
