bernadette meehan nuova ceo di wikimedia foundation

Wikimedia Foundation, l’organizzazione che gestisce Wikipedia, ha nominato una nuova Ceo. Si tratta di Bernadette Meehan, a cui sarà affidata la guida dell’enciclopedia online. La dirigente è stata ambasciatrice degli Stati Uniti in Cile dal 2022 fino a pochi mesi fa. Entrerà in carica dal 20 gennaio 2026, al posto di Maryana Iskander, amministratrice delegata della fondazione dall’inizio del 2022. Meehan: «Wikipedia fondamentale per l’IA». Meehan, intervistata da Reuters, ha affermato: «I contenuti di Wikipedia sono fondamentali per l’IA generativa, ma spesso manca un chiaro collegamento di attribuzione ai siti Wikimedia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

