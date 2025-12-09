Bergomi strano derby | Innamorato del Liverpool per ' colpa' della tv Reds in crisi ma pericolosi

Bergomi analizza il derby di San Siro, rivelando il suo amore per il Liverpool nato grazie alla televisione. Pur riconoscendo la crisi dei Reds, sottolinea la loro pericolosità. L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale commenta anche le possibili scelte di Chivu, evidenziando l'importanza di mantenere alta l'attenzione nel match.

L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ora commentatore tv, analizza la sfida di San Siro: "Niente stravolgimenti per Chivu, ma tanta attenzione. Thuram l'uomo chiave". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

