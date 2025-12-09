Bergomi | Innamorato del Liverpool dagli anni ' 70 In crisi ma pericolosi Thuram l' uomo chiave
L'ex difensore Bergomi analizza la sfida di San Siro, evidenziando l'amore per il Liverpool dagli anni '70, la crisi attuale e la pericolosità della squadra. Thuram emerge come uomo chiave, mentre Chivu si prepara senza grandi rivoluzioni. Un approfondimento sulle strategie e le insidie di un match cruciale.
L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ora commentatore tv, analizza la sfida di San Siro: "Niente stravolgimenti per Chivu, ma tanta attenzione. Anche in crisi i Reds sono pericolosi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"FORZA AZZURRI": La formazione degli Azzurri nella partita Amichevole del 20 Febbraio 1988: Stadio Della Vittoria di Bari: ITALIA-Urss 4-1 Marcatori: 7' Baresi F. (IT) rigore, 18' Lytovcenko (UR),30' e 35' Vialli (IT), 86' Bergomi (IT) - facebook.com Vai su Facebook
ASCOLTA In The Box. Bergomi: "Così la mia Inter può far male al mio Liverpool" - inglese nella prossima giornata di Champions League: martedì si giocano Inter- Lo riporta gazzetta.it