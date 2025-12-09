Bergomi | Innamorato del Liverpool dagli anni ' 70 In crisi ma pericolosi Thuram l' uomo chiave

9 dic 2025

L'ex difensore Bergomi analizza la sfida di San Siro, evidenziando l'amore per il Liverpool dagli anni '70, la crisi attuale e la pericolosità della squadra. Thuram emerge come uomo chiave, mentre Chivu si prepara senza grandi rivoluzioni. Un approfondimento sulle strategie e le insidie di un match cruciale.

L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ora commentatore tv, analizza la sfida di San Siro: "Niente stravolgimenti per Chivu, ma tanta attenzione. Anche in crisi i Reds sono pericolosi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

