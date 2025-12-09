Berberè e Mazzo un sodalizio tra eccellenze nel nome della concia

Berberè e Mazzo uniscono le loro eccellenze in un sodalizio culinario dedicato alla concia, una tradizione della cucina povera romanesca. La concia di cavolo romanesco e pecorino maremmano, arricchita con aceto di mele e menta, rappresenta un ricordo d’infanzia e un patrimonio gastronomico che si rivive nel locale di Mazzo, uno dei punti di riferimento della scena contemporanea romana.

La concia di cavolo romanesco e pecorino maremmano, preparata con aceto di mele e menta, è una preparazione tradizionale della cucina povera romanesca e un ricordo di infanzia per Francesca Barreca e Marco Baccanelli, le due anime di Mazzo, uno dei più interessanti locali della scena gastronomica contemporanea romana. “Post-trattoria” la chiamano loro. Ma al netto delle definizioni si tratta di un luogo in cui cucina romana, musica e design formano un linguaggio comune, senza ammiccamenti turistici. Ora, è accaduto che nel corso della scorsa primavera nel quartiere popolare e vivacissimo di San Lorenzo, dove Mazzo ha sede, abbia aperto il nuovo indirizzo romano di Berberè, l’insegna di pizzerie creata nel 2010 dai fratelli bolognesi Matteo e Salvatore Aloe che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico e la critica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it