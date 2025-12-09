Benfica-Napoli sesta giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Benfica e Napoli, valido per la sesta giornata della Champions League 2025/2026, rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre nella corsa alla qualificazione ai playoff. Con obiettivi di miglioramento in classifica, le due compagini si affrontano in una sfida determinante per il prosieguo della competizione.

Gara valida per la sesta giornata del girone unico di Champions League 20252026. Le due squadre sono alla ricerca disperata di punti per migliorare una classifica deficitaria e centrare almeno la qualificazione ai playoff. Benfica-Napoli si giocherà mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 21 presso l’Estadio Da Luz. BENFICA-NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lusitani, reduci dal pareggio in campionato contro lo Sporting Lisbona, si trovano in grande difficoltà nella massima competizione continentale. Soltanto tre punti nelle prime cinque giornate che, al momento, li vede fuori dai playoff per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, con il 30esimo posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Benfica-Napoli, sesta giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondisci con queste news

Benfica–Napoli: la notte dei GIGANTI alla Catedral! Domani all’Estadio da Luz va in scena una sfida che profuma di storia: José Mourinho vs Antonio Conte si ritrovano faccia a faccia dopo 2.761 giorni ? Due uomini di mare, due condottieri, due filos - facebook.com Vai su Facebook

Champions, le designazioni arbitrali di #Benfica- #Napoli e #Juventus- #Pafos Vai su X

Benfica-Napoli: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni. Mourinho contro Conte - Il Napoli viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo le vittorie contro Roma e Juventus in campionato ma adesso deve focalizzarsi sulla trasferta di Champions League contro il Benfica. Scrive ilmessaggero.it