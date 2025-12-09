Benfica-Napoli Mourinho | Cambiando il sistema di gioco gli azzurri sono diventati più forti
"Cambiando il sistema di gioco, il Napoli è diventata una squadra migliore. Le assenze? Non avere De Bruyne ma avere McTominay, è la stessa cosa. La panchina del Napoli è diversa, se vedete chi gioca dimenticate chi manca. Noi abbiamo delle assenze pesanti, ma non voglio piangere". Così il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Mourinho al Benfica, affronterà il Napoli in Champions: il Qarabag distrugge la panchina di Lage
Dopo gli scontri di ieri ai tifosi del Napoli potrebbe essere vietata la trasferta per il Benfica
Napoli, a rischio la trasferta di Lisbona per la gara contro il Benfica
1) Diretto e d’impatto "Conosco il Napoli. E oggi è più forte di prima." Mourinho infiamma la vigilia di Benfica-Napoli, tra rispetto, tensione e zero alibi: "Domani conta solo vincere." Tutti i passaggi chiave della conferenza nel nostro articolo. - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO DIRETTA NM - Champions, Napoli: l’allenamento pre Benfica Vai su X
Benfica, Mourinho: "Napoli con assenze? Non mi faccia ridere, le assenze le ho io!" - Alla vigilia della gara tra Benfica e Napoli, valida per la 6ª giornata di Champions League, il tecnico dei portoghesi, José Mourinho, parlerà. Segnala tuttomercatoweb.com
