Benfica-Napoli Mourinho | Cambiando il sistema di gioco gli azzurri sono diventati più forti

Napolitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Cambiando il sistema di gioco, il Napoli è diventata una squadra migliore. Le assenze? Non avere De Bruyne ma avere McTominay, è la stessa cosa. La panchina del Napoli è diversa, se vedete chi gioca dimenticate chi manca. Noi abbiamo delle assenze pesanti, ma non voglio piangere". Così il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Mourinho al Benfica, affronterà il Napoli in Champions: il Qarabag distrugge la panchina di Lage

Dopo gli scontri di ieri ai tifosi del Napoli potrebbe essere vietata la trasferta per il Benfica

Napoli, a rischio la trasferta di Lisbona per la gara contro il Benfica

benfica napoli mourinho cambiandoBenfica, Mourinho: "Napoli con assenze? Non mi faccia ridere, le assenze le ho io!" - Alla vigilia della gara tra Benfica e Napoli, valida per la 6ª giornata di Champions League, il tecnico dei portoghesi, José Mourinho, parlerà. Segnala tuttomercatoweb.com