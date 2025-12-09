La partita del cuore. Il Napoli scende in campo al “Da Luz” e per David Neres non sarà una notte qualunque. L’esterno brasiliano, acquistato per 30 milioni, torna nello stadio che lo ha consacrato Campione di Portogallo. Accolto da avversario ma non da nemico, Neres arriva a Lisbona nel suo momento migliore: protagonista assoluto delle vittorie contro Roma e Juventus grazie al nuovo modulo di Conte e all’intesa telepatica con Noa Lang. C’è un filo invisibile che lega Napoli e Lisbona, e domani sera quel filo avrà il volto e il numero 7 di David Neres. Il destino ha voluto che la consacrazione definitiva del brasiliano in maglia azzurra passasse proprio dal Da Luz, lo stadio che lo ha applaudito, coccolato e poi rimpianto amaramente. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho?