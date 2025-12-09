Benfica – Napoli Conte può cambiare | pronte due novità dal 1’

Spazionapoli.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neanche il tempo di godersi la vittoria contro la Juventus di Luciano Spalletti, ed è già tempo di ripartire, questa volta in Champions League. Gli azzurri capitanati da Antonio Conte, sono attesi per la grande sfida contro il Benfica di José Mourinho: l’ex commissario tecnico della Nazionale potrebbe lanciare Leonardo Spinazzola e Matteo Politano dal 1?. Napoli, Conte cambia in vista del Benfica: le possibili mosse. Antonio Conte, nonostante la coperta corta a causa dei tanti infortuni subiti fin qui, potrebbe decidere di partire con due novità nella gara di League phase contro il Benfica. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttospor t, difatti, l’allenatore salentino potrebbe far rifiatare Mathias Olivera  e l’uomo del momento David Neres. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

