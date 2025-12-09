Benfica – Napoli Conte può cambiare | pronte due novità dal 1’
Neanche il tempo di godersi la vittoria contro la Juventus di Luciano Spalletti, ed è già tempo di ripartire, questa volta in Champions League. Gli azzurri capitanati da Antonio Conte, sono attesi per la grande sfida contro il Benfica di José Mourinho: l’ex commissario tecnico della Nazionale potrebbe lanciare Leonardo Spinazzola e Matteo Politano dal 1?. Napoli, Conte cambia in vista del Benfica: le possibili mosse. Antonio Conte, nonostante la coperta corta a causa dei tanti infortuni subiti fin qui, potrebbe decidere di partire con due novità nella gara di League phase contro il Benfica. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttospor t, difatti, l’allenatore salentino potrebbe far rifiatare Mathias Olivera e l’uomo del momento David Neres. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Mourinho al Benfica, affronterà il Napoli in Champions: il Qarabag distrugge la panchina di Lage
Dopo gli scontri di ieri ai tifosi del Napoli potrebbe essere vietata la trasferta per il Benfica
Napoli, a rischio la trasferta di Lisbona per la gara contro il Benfica
Spazio Napoli. . LUKAKU IN GRUPPO? SENTITE BIG ROM Media Day all'SSCN Training Center alla vigilia di Benfica-Napoli, con i ragazzi di mister Conte che svolgeranno l'ultimo allenamento casalingo prima di partire verso il Portogallo Grande curiosit - facebook.com Vai su Facebook
CDS - Benfica-Napoli, la possibile formazione di Conte, fiducia all'undici vincente dopo la sosta ift.tt/elg0IM5 Vai su X
Benfica-Napoli, la vigilia Champions: live le conferenze di Conte e Mourinho - Il Napoli vuole dare continuità dopo il successo netto in campionato contro la Juventus, ma soprattutto ha bisogno di altri punti in Champions, dopo l'ultima gara vinta contro ... ilmattino.it scrive
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it