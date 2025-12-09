Benfica-Napoli Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte al da Luz

Il 10 dicembre 2025 alle ore 21:00 si affrontano Benfica e Napoli nel sesto turno della fase a gironi della Champions League, al “da Luz”. Un match atteso che vedrà almeno un gol per parte e rappresenta anche l’ottavo confronto tra i tecnici José Mourinho e Antonio Conte. Ecco formazioni ufficiali, quote e pronostici.

Il Napoli fa visita al Benfica per il sesto turno del girone di UEFA Champions League e sarà anche l’ottavo confronto diretto tra José Mourinho e Antonio Conte. I partenopei sono ormai definitivamente usciti dalla crisi e lo dimostrano le cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni, l’ultima delle quali domenica sera contro la Juventus . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Benfica-Napoli (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al “da Luz”

Benfica-Napoli di Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario, canale e formazioni - Il Napoli si prepara alla trasferta di Lisbona contro il Benfica di Mourinho: dove vedere la partita di Champions League e le scelte dei due allenatori ... Segnala fanpage.it

Benfica-Napoli diretta Champions League: segui la sfida di oggi tra Mourinho e Conte LIVE - Grande sfida al Da Luz di Lisbona valida per la sesta giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it

Nella giornata di oggi si è tenuto il consueto pranzo Uefa tra Benfica e Napoli Come già accaduto nelle scorse gare, la società ha omaggiato gli avversari con un'opera realizzata da Antonio Nocera "Nella cornice della sesta giornata della fase campiona - facebook.com Vai su Facebook

Sesto match di Uefa Youth League: Benfica-Napoli Starting XI: Spinelli; De Chiara, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Cimmaruta, Prisco, Genovese, Smeraldi; Anic; Baridò. All.Rocco #BenficaNapoli #UYL #ForzaNapoliSempre Vai su X