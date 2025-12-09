Benfica-Napoli Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli fa visita al Benfica per il sesto turno del girone di UEFA Champions League e sarà anche l’ottavo confronto diretto tra José Mourinho e Antonio Conte. I partenopei sono ormai definitivamente usciti dalla crisi e lo dimostrano le cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni, l’ultima delle quali domenica sera contro la Juventus . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

benfica napoli champions league 10 12 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Benfica-Napoli (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondisci con queste news

benfica napoli champions leagueBenfica-Napoli, la vigilia Champions: live le conferenze di Conte e Mourinho - Il Napoli vuole dare continuità dopo il successo netto in campionato contro la Juventus, ma soprattutto ha bisogno di altri punti in Champions, dopo l'ultima gara vinta contro ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Benfica Napoli Champions League