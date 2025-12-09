Benfica-Napoli Champions League 10-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte al da Luz

Il 10 dicembre 2025, alle ore 21:00, il Benfica ospiterà il Napoli al “da Luz” nel sesto turno della fase a gironi della UEFA Champions League. Una sfida ricca di attesa e tensione, con le formazioni, le quote e i pronostici che si concentrano su un possibile gol di entrambe le squadre. La partita segnerà anche l’ottavo confronto tra José Mourinho e Antonio Conte.

Il Napoli fa visita al Benfica per il sesto turno del girone di UEFA Champions League e sarà anche l’ottavo confronto diretto tra José Mourinho e Antonio Conte. I partenopei sono ormai definitivamente usciti dalla crisi e lo dimostrano le cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni, l’ultima delle quali domenica sera contro la Juventus . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Benfica-Napoli (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al “da Luz”

