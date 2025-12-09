Benfica-Napoli Barreiro avvisa la squadra di Conte | messaggio perentorio in conferenza

Il Napoli affronta un Benfica in grande difficoltà per quanto riguarda la classifica in Champions League. Tuttavia, dall'arrivo di Mourinho, i portoghesi hanno perso solo in campo europeo. La squadra è in forma e vuole vincere per sperare ancora nei playoff. L'annuncio di Barreiro in conferenza stampa è un chiaro segnale. Benfica, Barreiro suona la carica: "Dobbiamo vincere". Intervenuto in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli, Leandro Barreiro ha avvisato gli uomini di Antonio Conte: "Dobbiamo vincere la partita di domani. Semplice. Per il resto vedremo più tardi. Abbiamo bisogno della vittoria.

Mourinho al Benfica, affronterà il Napoli in Champions: il Qarabag distrugge la panchina di Lage

Dopo gli scontri di ieri ai tifosi del Napoli potrebbe essere vietata la trasferta per il Benfica

Napoli, a rischio la trasferta di Lisbona per la gara contro il Benfica

Benfica, Leandro Barreiro in conferenza: "Dobbiamo vincere, è molto semplice. Contro il Napoli è una finale" - Leandro Barreiro, centrocampista del Benfica, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli: "Dobbiamo vincere, è molto ...