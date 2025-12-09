Benfica Mourinho | Assenze Napoli? Non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso!
Mourinho: "Non mi faccia ridere con i giocatori che mancano, perché non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso. Io ho delle assenze pesanti ma non voglio piangere". Alla vigilia della gara tra Benfica e Napoli, valida per la 6ª giornata della fase a girone unico di Champions League, il tecnico dei portoghesi, José Mourinho ha parlato ai cronisti presenti al 'Benfica Campus' in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Il fatto di conoscere bene il Napoli può aiutare ma questo non vuol dire che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, ha vinto due Scudetti in un brevissimo arco di tempo.
AVS Futebol SAD-Benfica (sabato 20 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Jose Mourinho inizia con una vittoria?
Il presidente del Real Madrid Florentino Perez dà la sua onesta opinione su Jose Mourinho dopo il ritorno del Benfica
Mourinho al Benfica, affronterà il Napoli in Champions: il Qarabag distrugge la panchina di Lage
José Mourinho non le ha mai mandate a dire né a Conte né a De Laurentiis: chissà cosa dirà della gara di domani tra Benfica e Napoli in Champions League
#Oriali: "Con il #Benfica sfida tosta. #Mourinho? Mai un nemico"
Benfica, Mourinho: "Napoli con assenze? Non mi faccia ridere, le assenze le ho io!" - Alla vigilia della gara tra Benfica e Napoli, valida per la 6ª giornata di Champions League, il tecnico dei portoghesi, José Mourinho, parlerà.
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
