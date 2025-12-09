Mourinho: ”Non mi faccia ridere con i giocatori che mancano, perché non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso. Io ho delle assenze pesanti ma non voglio piangere”. Alla vigilia della gara tra Benfica e Napoli, valida per la 6ª giornata della fase a girone unico di Champions League, il tecnico dei portoghesi, José Mourinho ha parlato ai cronisti presenti al ‘Benfica Campus’ in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Il fatto di conoscere bene il Napoli può aiutare ma questo non vuol dire che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, ha vinto due Scudetti in un brevissimo arco di tempo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Benfica, Mourinho: "Assenze Napoli? Non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso!"