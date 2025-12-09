Benedetta Porcaroli | Ne Il rapimento di Arabella ho ritrovato la mia libertà creativa il cinema di oggi invece è pesante e moralista I figli? Ci penso eccome lascio che sia la natura a fare il suo corso

Vanityfair.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra legami creativi indissolubili, set vissuti come piccole famiglie e il desiderio di storie che osino davvero, l’attrice racconta il momento della sua carriera che sta vivendo. E confessa cosa sogna per il futuro, dentro e fuori dal cinema. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

benedetta porcaroli ne il rapimento di arabella ho ritrovato la mia libert224 creativa il cinema di oggi invece 232 pesante e moralista i figli ci penso eccome lascio che sia la natura a fare il suo corso

© Vanityfair.it - Benedetta Porcaroli: «Ne Il rapimento di Arabella ho ritrovato la mia libertà creativa, il cinema di oggi invece è pesante e moralista. I figli? Ci penso eccome, lascio che sia la natura a fare il suo corso»

Approfondisci con queste news

benedetta porcaroli rapimento arabellaIl rapimento di Arabella, trama e cast del film con Benedetta Porcaroli al cinema - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il rapimento di Arabella, trama e cast del film con Benedetta Porcaroli al cinema ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Benedetta Porcaroli Rapimento Arabella