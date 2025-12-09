Tra legami creativi indissolubili, set vissuti come piccole famiglie e il desiderio di storie che osino davvero, l’attrice racconta il momento della sua carriera che sta vivendo. E confessa cosa sogna per il futuro, dentro e fuori dal cinema. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Benedetta Porcaroli: «Ne Il rapimento di Arabella ho ritrovato la mia libertà creativa, il cinema di oggi invece è pesante e moralista. I figli? Ci penso eccome, lascio che sia la natura a fare il suo corso»