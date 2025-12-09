Ben-Gvir indossa spilla a forma di cappio durante discussione su pena di morte alla Knesset partito Hadash | Provocazione inaccettabile - VIDEO
Il ministro della Sicurezza nazionale di Israele e i parlamentari del suo partito di ultradestra Otzma Yehudit hanno portato in scena l'ennesima provocazione, presentandosi in commissione con delle spille di colore giallo, che rappresentano l'impiccagione Il ministro estremista Ben-Gvir indos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il ministro israeliano Ben Gvir indossa una spilla a forma di cappio durante la discussione sulla pena di morte
"Che Schifo" Il ministro israeliano Ben Gvir indossa una spilla a forma di cappio durante la discussione sulla pena di morte Il ministro dell'ultradestra ha detto che "l'impiccagione è solo un'opzione. C'è anche quella della sedia elettrica e dell'iniezione letale" Fo - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano ed esponente dell’estrema destra Itamar Ben-Gvir, si è presentato lunedì 8 dicembre all’udienza della Commissione per la sicurezza nazionale della Knesset indossando una spilla gialla a forma di cappio. Con l Vai su X
Il ministro israeliano Ben Gvir indossa una spilla a forma di cappio durante la discussione sulla pena di morte - Il ministro israeliano Ben Gvir si presenta con una spilla a forma di cappio nella discussione sulla pena capitale per terroristi ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Grande Fratello, cosa accadrà tra Benedetta, Valentina e Domenico. L’indiscrezione 361magazine.com
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com
Spalletti a Sky: «Un po’ di divario col Napoli c’è, ma noi ci siamo intimiditi. Domani Zhegrova gioca ... juventusnews24.com
Le pagelle della Serie B: Kvernadze è da 8 come il Frosinone. Bari (5,5), occasione sprecata gazzetta.it
Lavoro, 133 offerte sul portale della Provincia di Bergamo ecodibergamo.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Animal crossing: appassionati invitati a segnare il calendario per la settimana prossima jumptheshark.it
Condò dopo Torino Milan: «Rossoneri in corsa per lo scudetto. E l’Inter…» internews24.com