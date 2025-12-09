Ben-Gvir indossa spilla a forma di cappio durante discussione su pena di morte alla Knesset partito Hadash | Provocazione inaccettabile - VIDEO

Il ministro della Sicurezza nazionale di Israele e i parlamentari del suo partito di ultradestra Otzma Yehudit hanno portato in scena l'ennesima provocazione, presentandosi in commissione con delle spille di colore giallo, che rappresentano l'impiccagione Il ministro estremista Ben-Gvir indos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

