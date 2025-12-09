Belve Crime salta il 9 dicembre | il mistero sugli ospiti e quando torna la Fagnani

Belve Crime non andrà in onda il 9 dicembre, lasciando i fan in attesa di scoprire quando tornerà. La data di ripresa e gli ospiti della prossima stagione rimangono ancora un mistero, creando curiosità tra il pubblico. La conduttrice Francesca Fagnani e il suo team sono al lavoro per preparare una nuova edizione dello show.

I fan di Francesca Fagnani dovranno attendere ancora prima di vedere la nuova stagione di Belve Crime. Diversamente da quanto annunciato in precedenza, la nuova puntata dello spin-off dedicato ai casi di cronaca nera non andrà in onda il 9 dicembre su Rai2. Al suo posto la Rai ha deciso di trasmettere il film di fantascienza Moonfall di Roland Emmerich. Secondo le ultime indicazioni emerse dai palinsesti Rai, Belve Crime tornerà in onda dopo le vacanze di Natale con due puntate speciali in prima serata. Massimo Bossetti a Belve Crime Il cambio di programmazione ha sorpreso il pubblico che attendeva il ritorno del format crime dopo l’ultima puntata del programma “classico”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Belve Crime salta il 9 dicembre: il mistero sugli ospiti e quando torna la Fagnani

Belve Crime, perché stasera 9 dicembre non va in onda: la scelta di Francesca Fagnani