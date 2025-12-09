Bellum di Renato Pilotto

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 febbraio 2026 la Rassegna "PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA 2025-2026" ospita la presentazione del volume BELLUM di Renato Pilotto. Il protagonista è un giovane avvocato italiano residente negli USA da un ventennio. Torna in Italia con la necessità di dare aiuto concreto al suo amico Sergio il cui. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Bellum Renato Pilotto