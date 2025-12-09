Bellum di Renato Pilotto
Il 12 febbraio 2026 la Rassegna "PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA 2025-2026" ospita la presentazione del volume BELLUM di Renato Pilotto. Il protagonista è un giovane avvocato italiano residente negli USA da un ventennio. Torna in Italia con la necessità di dare aiuto concreto al suo amico Sergio il cui. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
Amici finalmente posso condividere cosa è successo a Forlì qualche settimana fa! Sono stato ospite di Renato Lombardi, il figlio del fondatore della Lombardi Amplificazioni, la storica azienda che negli anni 70 ha collaborato con artisti come BB King, la PFM e - facebook.com Vai su Facebook