Bellingham perde la testa e insulta l'arbitro a fine partita | polemiche per la mancata espulsione

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il finale di partita tra Real e Celta è stato infuocato e Bellingham è stato protagonista di uno scontro con il quarto uomo: cosa è successo in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bellingham perde testa insultaBellingham perde la testa e insulta l’arbitro a fine partita: polemiche per la mancata espulsione - Il finale di partita tra Real e Celta è stato infuocato e Bellingham è stato protagonista di uno scontro con il quarto uomo: cosa è successo in campo ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bellingham Perde Testa Insulta