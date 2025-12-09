Belgian Italian Jazz Festival 2025 | Angelo Gregorio protagonista

. Un’edizione che celebra cinque anni di dialogo culturale tra Belgio e Italia. Il Belgian Italian Jazz Festival 2025 torna a Bruxelles con un programma ricco di musica, ricerca e diplomazia culturale. Tra i protagonisti spicca Angelo Gregorio, sassofonista, compositore e direttore d’orchestra originario di Salerno, da anni figura di riferimento nella scena jazz italiana presente in Belgio. Stabilitosi a Bruxelles dal 2010, Gregorio ha fondato l’Orchestra Italiana di Bruxelles e lo stesso festival, contribuendo in modo decisivo alla crescita di una piattaforma che negli ultimi cinque anni ha ospitato oltre 60 artisti e ha trasformato la capitale belga in un vero ponte culturale tra Italia e Belgio. 🔗 Leggi su Zon.it

