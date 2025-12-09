Belen va sulla neve ma qualcosa va storto | panico per la showgirl argentina VIDEO

Piccolo fuori programma per Belen Rodriguez, che si è concessa un weekend di relax sulla neve a St. Moritz, una delle mete invernali più esclusive della Svizzera. La showgirl argentina, 41 anni, si è resa protagonista di un episodio che in poche ore ha conquistato i social: un quasi capitombolo sul ghiaccio davanti a uno degli hotel più lussuosi della località. L'imprevisto, immortalato dai presenti, è subito diventato virale, scatenando una valanga di commenti divertiti e di solidarietà per la conduttrice. Leggi anche: Vittorio Feltri, pessima notizia: l'annuncio appena arrivato Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal) La vacanza di Belen e il momento di relax dopo settimane difficili.

Sulla neve con i tacchi alti? Per Belén Rodriguez è un sì, specie quando si può contare su un cavaliere pronto a dare una mano

