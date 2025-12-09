Belén e Chiara Ferragni | Momenti di tensione la evita Il retroscena sulla vacanza a StMoritz

Chiara Ferragni e Belén Rodriguez: la tensione continua (anche in vacanza). Come riportato dal sempre beninformato Gabriele Parpiglia, le due vip si evitano come la peste. La più attenta a evitare “spiacevoli incontri” sarebbe proprio Belén. Scopriamo come sono andate le cose durante la vacanza a. 🔗 Leggi su Today.it