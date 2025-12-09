Belén e Chiara Ferragni | Momenti di tensione a StMoritz
Entrambe in vacanza a St.Moritz. Parpiglia scrive: "Belén Rodriguez ha "evitato" in tutti i modi di incontrare Chiara Ferragni". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Chiara Ferragni e il “Pandoro gate”, via al processo per la finta beneficenza. Ma lei non ci sarà
Chiara Ferragni, l’ultimo azzardo: la carta del romanticismo per salvare il suo brand
Fedez contro Chiara Ferragni «Le persone che frequenta puzzano tutte»: parole durissime e dirette
L'imitatrice di Chiara Ferragni e Michelle Hunziker racconta il ricovero: "Sono sotto le mani di bravissimi medici" - facebook.com Vai su Facebook
L’ex socio Pasquale Morgese accusa in tv Chiara Ferragni: “Pensava solo a fare soldi” Vai su X
Belén e Chiara Ferragni: "Momenti di tensione, la evita". Il retroscena sulla vacanza a St.Moritz - Come riportato dal sempre beninformato Gabriele Parpiglia, le due vip si evitano come la peste. Da today.it
