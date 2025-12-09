Nuovo appuntamento oggi – martedì 9 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Liam chiede a Steffy quale sia la ragione che porta Finn a esporsi così tanto per Sheila da partecipare alla sua commemorazione. Steffy è sorpresa che anche Hope ci sia andata. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 9 dicembre 2025 | Video Mediaset