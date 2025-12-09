Beautiful Anticipazioni Americane | Sheila ha un nuovo sogno ma Taylor potrebbe infrangerlo!

Sheila ha espresso il suo desiderio di conquistare i figli di Deacon. ma riuscirà a realizzarlo oppure Taylor ci metterà il suo zampino? Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila ha un nuovo sogno ma Taylor potrebbe infrangerlo!

