Beatrice Arnera la clausola fra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales e l’odio social

Quotidiano.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 dicembre 2025 – Raoul Bova si è raccontato in una lunga, intensa e molto personale intervista al Corriere della Sera in vista della sua partecipazione ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. L’attore, classe 1971, ha affrontato diverse questioni che lo hanno riguardato da vicino negli ultimi mesi: dal presunto tradimento che ha causato la fine del rapporto con Rocio Munoz Morales – mamma delle sue figlie –, all’odio social che lo ha travolto, fino alla relazione con la collega di set Beatrice Arnera. Il capitolo Rocio già concluso da un po’. Sulla sua ex compagna e madre di Luna e Alma, Bova non ha detto molto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

beatrice arnera la clausola fra raoul bova e rocio munoz morales e l8217odio social

© Quotidiano.net - Beatrice Arnera, la clausola fra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales e l’odio social

Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati insieme: amicizia o qualcosa in più? | FOTO

Non c’è pace e e privacy per Raoul Bova, pizzicato con Beatrice Arnera (baci e carezze)

Raoul Bova e Beatrice Arnera, come trasformare un pranzo tra colleghi in gossip: non impariamo mai

beatrice arnera clausola raoulBeatrice Arnera, la clausola fra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales e l’odio social - Roma, 9 dicembre 2025 – Raoul Bova si è raccontato in una lunga, intensa e molto personale intervista al Corriere della Sera in vista della sua partecipazione ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Da quotidiano.net