Beat – Performing the Music of 80s King Crimson per il Locus Festival in Fiera del levante

Il Locus Festival è orgoglioso di annunciare uno degli eventi musicali più prestigiosi dell’estate 2026: “BEAT – Performing the Music of 80s KING CRIMSON”, un concerto straordinario che riunisce quattro leggende del rock e della musica contemporanea - Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny. 🔗 Leggi su Baritoday.it