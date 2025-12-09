Beat – Performing the Music of 80s King Crimson per il Locus Festival in Fiera del levante
Il Locus Festival è orgoglioso di annunciare uno degli eventi musicali più prestigiosi dell’estate 2026: “BEAT – Performing the Music of 80s KING CRIMSON”, un concerto straordinario che riunisce quattro leggende del rock e della musica contemporanea - Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Il Locus Festival 2026 annuncia uno degli eventi più attesi dell’estate musicale italiana: “BEAT – Performing the Music of 80s King Crimson”, un concerto che riunisce quattro figure leggendarie della musica contemporanea. L’appuntamento è fissato per vener - facebook.com Vai su Facebook
I BEAT Performing the Music of 80s KING CRIMSON cinque concerti in Italia [Info e Biglietti] - I BEAT, progetto che riunisce per la prima volta quattro leggende della musica internazionale – Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey – annunciano cinque speciali concerti in Italia nell’e ... Riporta newsic.it
