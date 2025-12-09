Bearman senza limiti | Ferrari sono pronto Un grande 2026 e poi

Bearman, talento emergente nel mondo della Formula 1, si prepara a un 2026 decisivo dopo il debutto del 2024 con Haas, sostituendo Sainz. La sua determinazione e ambizione sono chiare: correre con la Ferrari rimane il sogno più grande, un obiettivo che lo motiva ogni giorno e lo spinge a dare il massimo in pista.

