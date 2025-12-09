Beach volley italiano il 2025 della transizione | luci femminili ombre maschili e un movimento che cambia volto

Il 2025 del beach volley italiano è stato un anno di transizione profonda, quasi inevitabile dopo l’addio contemporaneo di tre figure che hanno segnato un’epoca: Paolo Nicolai, oggi nuovo direttore tecnico delle squadre nazionali maschili; Adrian Carambula, entrato nello staff dei campionissimi MolSørum; e Marta Menegatti, diventata mamma pochi mesi fa. Tre colonne che hanno lasciato un vuoto tecnico ed emotivo, ma anche un’eredità importante in termini di cultura del lavoro e consapevolezza internazionale. Dentro questo contesto, il movimento azzurro ha vissuto un anno dai due volti: straordinario al femminile, molto più sofferto al maschile, dove la mancata qualificazione al Mondiale (aperto addirittura a 42 coppie) ha certificato un gap da colmare. 🔗 Leggi su Oasport.it

