Bce stoppa ancora l’emendamento FdI sull’oro di Bankitalia | governo al lavoro sui chiarimenti

La Banca centrale europea ha respinto nuovamente l’emendamento di Fratelli d’Italia sulla gestione delle riserve d’oro di Bankitalia, proseguendo la tensione tra istituzioni. Il governo si trova ora al lavoro per chiarimenti e possibili modifiche, mentre la questione delle riserve d’oro si fa sempre più intricata, evidenziando le divergenze tra le parti coinvolte.

La partita sulle riserve d'oro di Bankitalia si complica, e non poco. L'Eurotower ha rimandato al mittente anche l'ultima versione dell'emendamento di Fratelli d'Italia alla manovra, presentata il 4 dicembre. Le modifiche, giudicate "insufficienti", non sciolgono il nodo principale: per la Bce non è ancora chiara la reale finalità della norma. Un giudizio netto, accompagnato da un invito formale al governo Meloni a "riconsiderare" la proposta, nella prospettiva di tutelare l'indipendenza della Banca d'Italia nella gestione delle riserve auree. Giancarlo Giorgetti prova a raffreddare la tensione.